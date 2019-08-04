Туляки проголосуют за организацию дорожного движения в д. Гостеевка
Опрос будет проведен в течение недели
Фото: Администрация города Тулы
Изменить размер текста:
Туляки проголосуют за организацию дорожного движения в д. Гостеевка. По поручению губернатора Тульской области Алексея Дюмина 3 августа с жителями деревни встретились представители городской администрации.
Ранее к главе региона обратилась одна из жительниц деревни с просьбой оставить шлагбаум на улице Центральной. В ходе рассмотрения вопроса выяснилось, что жители установили шлагбаум без соответствующих согласований.
В течение недели будет проведен опрос. Он позволит остановиться на том решении относительно организации дорожного движения, которое будет одобрено большинством голосов
ИСТОЧНИК KP.RU