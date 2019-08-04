СЕГОДНЯ 10:58 2019-08-04T10:58:32+03:00

Опрос будет проведен в течение недели

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Туляки проголосуют за организацию дорожного движения в д. Гостеевка. По поручению губернатора Тульской области Алексея Дюмина 3 августа с жителями деревни встретились представители городской администрации.

Ранее к главе региона обратилась одна из жительниц деревни с просьбой оставить шлагбаум на улице Центральной. В ходе рассмотрения вопроса выяснилось, что жители установили шлагбаум без соответствующих согласований.

В течение недели будет проведен опрос. Он позволит остановиться на том решении относительно организации дорожного движения, которое будет одобрено большинством голосов

ИСТОЧНИК KP.RU