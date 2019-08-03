СЕГОДНЯ 17:50 2019-08-03T17:52:56+03:00

Изменить размер текста: A A

В Туле выступили участники телепроекта «Голос. Дети». Концерт состоялся 3 августа в рамках фестиваля «День пряника».

Праздничные мероприятия в Тульском кремле будут продолжатся до позднего вечера. Посетителей фестиваля ждут развлекательные площадки, аттракционы, угощения, выставки, сувенирные лавки, интересные арт-объекты.

На территории кремля работает выставка-ярмарка более чем 30 производителей пряников из 14 регионов России. Наряду со знаменитыми тульскими пряниками здесь представлены имбирные, шоколадные, ванильные пряники из Владимира, Ярославля, Воронежа, Санкт-Петербурга, Архангельска и других российских городов.

Пряничные мастера делятся секретами изготовления старинного лакомства, проводят пряничные игры, знакомят посетителей с обычаями и обрядами.

Вечером на сцене выступят фолк-группа «Сколот» и ВИА «Космос».

ИСТОЧНИК KP.RU