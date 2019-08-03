2019-08-03T17:26:39+03:00
Звезды

Более двух тысяч юных туляков посмотрят новый фильм «Король Лев»

Киноистория создана на основе одноименного мультфильма
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Фото: Правительство Тульской областиФото: Правительство Тульской области
Изменить размер текста:

Почти 2 400 детей посмотрят новый фильм «Король Лев». В дни школьных каникул бесплатные показы анимационного фильма будут организованы в 18 муниципальных образованиях, где есть 3D-кинозалы. Такой подарок для ребят сделал губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

3 августа в поселке Теплое более 270 детей уже увидели анимационный фильм. Еще 270 мальчишек и девчонок из Тепло-Огаревского района смогут бесплатно посмотреть его на следующей неделе.

Показ организован для детей из многодетных и малообеспеченных семей, а также детей, проживающих в отдалённых населённых пунктах. Их бесплатно доставят до кинотеатра и обратно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Туле выступили участники телепроекта «Голос. Дети»
В Тульской области сотрудники ДПС задержали похитителя автоаккумуляторов
Житель Тульской области попался на краже продуктов и парфюмерии
Раскопки на Соборной площади: найденные артефакты передадут в тульский музей археологии
С 5 августа в Туле ограничат движение транспорта от ул. Л. Толстого до ул. Кауля
В Туле на ул. Фрунзе нашли минометную мину
В Туле на ул. Металлургов горела квартира: пожарные спасли 10 человек
Погода в Туле 3 августа: переменная облачность и + 18 градусов
В Туле люди с ограниченными возможностями здоровья поучаствовали в экскурсиях
ДТП в Туле: фура столкнулась с легковым автомобилем
В Тульской области раскрыто преступление против личности
В Туле состоялось открытие крупнейшего в регионе скейт-парка
5 августа в Туле и Тульской области отключат газ
Исправительные колонии Тульской области проводят конкурс на лучшую театральную постановку
В День физкультурника на главной площади Тулы Ассоциация фитнеса, здоровья и красоты «Движение» разыграет велотренажер
Мэр Тулы Юрий Цкипури посетил город-побратим Филлинген-Швеннинген
В Тульской области выявлены нарушения земельного законодательства РФ
В Туле неплательщик долгов чуть не расстался с двумя своими автомобилями
В пивном ресторане в тульском парке нашли нарушения
В Туле от звонка «банковского сотрудника» пострадал мужчина
«Ростелеком» запустил «Игровой Маркет»
Туляк украл велосипед из подъезда дома
Тула отметит Всероссийский день физкультурника
В Туле семейная пара цыганского этноса с грудным ребенком неделю жила в машине