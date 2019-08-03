Более двух тысяч юных туляков посмотрят новый фильм «Король Лев»

СЕГОДНЯ 17:26 2019-08-03T17:26:39+03:00

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Почти 2 400 детей посмотрят новый фильм «Король Лев». В дни школьных каникул бесплатные показы анимационного фильма будут организованы в 18 муниципальных образованиях, где есть 3D-кинозалы. Такой подарок для ребят сделал губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

3 августа в поселке Теплое более 270 детей уже увидели анимационный фильм. Еще 270 мальчишек и девчонок из Тепло-Огаревского района смогут бесплатно посмотреть его на следующей неделе.

Показ организован для детей из многодетных и малообеспеченных семей, а также детей, проживающих в отдалённых населённых пунктах. Их бесплатно доставят до кинотеатра и обратно.

ИСТОЧНИК KP.RU