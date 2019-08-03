В Тульской области сотрудники ДПС задержали похитителя автоаккумуляторов

СЕГОДНЯ 17:20 2019-08-03T17:20:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Сотрудники ДПС задержали похитителя автоаккумуляторов. Ночью молодой человек украл аккумулятор из автомобиля ГАЗ-2705, припаркованного около дома по улице Гагарина в г. Щекино. В полицию с заявлением обратился 46-летний житель районного центра.

19-летнего жителя Тулы доставили в дежурную часть для дальнейшего разбирательства. От него получены признательные показания. Также молодой человек признался в совершении этой же ночью ещё одной кражи аккумулятора в этом же дворе из другой машины той же марки.

В настоящее время похищенные аккумуляторы обнаружены и изъяты. По данным фактам проводятся процессуальные проверки. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU