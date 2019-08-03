Житель Тульской области попался на краже продуктов и парфюмерии

СЕГОДНЯ 17:02 2019-08-03T17:02:01+03:00

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44-летний житель поселка Санталовский Ясногорского района попался на краже продуктов и парфюмерии.В полицию с заявлением обратился сотрудник службы безопасности сетевого супермаркета, расположенного по улице М.Горького. Мужчина сообщил, что кражу злоумышленник совершил днём из торгового зала магазина.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа полиции. При просмотре записи с камер видеонаблюдения полицейские выясниои личность преступника. Спустя некоторое время ранее судимый и безработный 44-летний мужчина был задержан и доставлен в дежурную часть отдела полиции.

В настоящее время от мужчины получены признательные показания. Похищенный товар обнаружен и изъят. В полиции по данному факту проводится процессуальная проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU