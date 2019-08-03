Раскопки на Соборной площади: найденные артефакты передадут в тульский музей археологии
Полевые археологические исследования планируется завершить в октябре
Фото: Правительство Тульской области
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Артефакты, найденные в ходе работ, передадут в коллекцию Тульского музея археологии. В Тульском кремле сотрудники Института археологии Российской академии наук (РАН) исследуют участок предположительного расположения фундамента Успенского собора XVII века.
Раскоп площадью 50 кв. м находится в центре Соборной площади. Планируется изучить культурный слой глубиной 2,5-3 м. В алтарной части храма могут сохраниться древние погребения, предметы быта и христианского культа. Также в планах отыскать сам фундамент сооружения. Полевые археологические исследования планируется завершить в октябре.
ИСТОЧНИК KP.RU