Раскопки на Соборной площади: найденные артефакты передадут в тульский музей археологии

СЕГОДНЯ 14:41 2019-08-03T14:41:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Артефакты, найденные в ходе работ, передадут в коллекцию Тульского музея археологии. В Тульском кремле сотрудники Института археологии Российской академии наук (РАН) исследуют участок предположительного расположения фундамента Успенского собора XVII века.

Раскоп площадью 50 кв. м находится в центре Соборной площади. Планируется изучить культурный слой глубиной 2,5-3 м. В алтарной части храма могут сохраниться древние погребения, предметы быта и христианского культа. Также в планах отыскать сам фундамент сооружения. Полевые археологические исследования планируется завершить в октябре.

ИСТОЧНИК KP.RU