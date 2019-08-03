2019-08-03T11:15:29+03:00
Происшествия

В Туле на ул. Металлургов горела квартира: пожарные спасли 10 человек

Причина пожара устанавливается
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской областиФото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
Изменить размер текста:

2 августа в Туле на ул. Металлургов загорелась квартира. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 21:45.

На место происшествия незамедлительно выехали 3 пожарных расчета и автолестница для работы на верхних этажах здания. По прибытии через 9 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано через 10 минут.

Из дома по лестничным маршам эвакуировано 10 человек, в том числе 2 ребенка.

В результате происшествия пострадал человек, выгорела комната, остальные помещения закоптились по всей площади. Причина пожара устанавливается.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 14 человек и 4 единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Раскопки на Соборной площади: найденные артефакты передадут в тульский музей археологии
С 5 августа в Туле ограничат движение транспорта от ул. Л. Толстого до ул. Кауля
В Туле на ул. Фрунзе нашли минометную мину
Погода в Туле 3 августа: переменная облачность и + 18 градусов
В Туле люди с ограниченными возможностями здоровья поучаствовали в экскурсиях
ДТП в Туле: фура столкнулась с легковым автомобилем
В Тульской области раскрыто преступление против личности
В Туле состоялось открытие крупнейшего в регионе скейт-парка
5 августа в Туле и Тульской области отключат газ
Исправительные колонии Тульской области проводят конкурс на лучшую театральную постановку
В День физкультурника на главной площади Тулы Ассоциация фитнеса, здоровья и красоты «Движение» разыграет велотренажер
Мэр Тулы Юрий Цкипури посетил город-побратим Филлинген-Швеннинген
В Тульской области выявлены нарушения земельного законодательства РФ
В Туле неплательщик долгов чуть не расстался с двумя своими автомобилями
В пивном ресторане в тульском парке нашли нарушения
В Туле от звонка «банковского сотрудника» пострадал мужчина
«Ростелеком» запустил «Игровой Маркет»
Туляк украл велосипед из подъезда дома
Тула отметит Всероссийский день физкультурника
В Туле семейная пара цыганского этноса с грудным ребенком неделю жила в машине