В Туле на ул. Металлургов горела квартира: пожарные спасли 10 человек

СЕГОДНЯ 11:13 2019-08-03T11:15:29+03:00

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2 августа в Туле на ул. Металлургов загорелась квартира. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 21:45.

На место происшествия незамедлительно выехали 3 пожарных расчета и автолестница для работы на верхних этажах здания. По прибытии через 9 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано через 10 минут.

Из дома по лестничным маршам эвакуировано 10 человек, в том числе 2 ребенка.

В результате происшествия пострадал человек, выгорела комната, остальные помещения закоптились по всей площади. Причина пожара устанавливается.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 14 человек и 4 единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU