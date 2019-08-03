В Туле на ул. Металлургов горела квартира: пожарные спасли 10 человек
2 августа в Туле на ул. Металлургов загорелась квартира. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 21:45.
На место происшествия незамедлительно выехали 3 пожарных расчета и автолестница для работы на верхних этажах здания. По прибытии через 9 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано через 10 минут.
Из дома по лестничным маршам эвакуировано 10 человек, в том числе 2 ребенка.
В результате происшествия пострадал человек, выгорела комната, остальные помещения закоптились по всей площади. Причина пожара устанавливается.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 14 человек и 4 единицы техники.
ИСТОЧНИК KP.RU