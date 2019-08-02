В Тульской области раскрыто преступление против личности

СЕГОДНЯ 17:47 2019-08-02T17:47:53+03:00

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В ночь с 23 на 24 июля в поселке Ланьшинский Заокского района Тульской области между двумя мужчинами на фоне алкогольного опьянения произошла ссора. В результате один из них нанес своему знакомому удары руками по различным частям тела, после чего скрылся с места происшествия. Спустя некоторое время потерпевшего обнаружила мать и вызвала скорую помощь. Мужчину госпитализировали. Через несколько дней от полученных травм потерпевший скончался в медицинском учреждении.

В настоящее время Ясногорским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области возбуждено уголовное дело в отношении 41-летнего мужчины. Он обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего из-за неосторожности смерть по признакам преступления.

Следственным управлением осуществлен осмотр места происшествия, назначены исследования и судебно-медицинская экспертиза, проведен допрос подозреваемого и опрошены свидетели. Ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU