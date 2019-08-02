2019-08-02T17:20:32+03:00
Общество

В Туле состоялось открытие крупнейшего в регионе скейт-парка

Конструкция парка одинаково безопасна и интересна скейтбордистам разных уровней мастерства
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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Сегодня, 2 августа, на Пролетарской набережной состоялось открытие крупнейшего скейт-парка в Тульской области. По словам разработчиков, парк строился таким образом, что на нем могут тренироваться как профессиональные скейтбордисты, так и те, кто только начинает пробовать себя в этом виде спорта. Конструкция первого в области бетонного скейт-парка будет одинаково безопасна и интересна спортсменам разных уровней мастерства.

Отметим, что скейтбординг, как и BMX впервые будут представлены в 2020 году на олимпиаде в Токио.

ИСТОЧНИК KP.RU

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