5 августа в Туле и Тульской области отключат газ
5 августа с 10:00 и до 6 августа 10:00 в связи с проведением ремонтных работ на ГРС «Косогорская» в некоторых частях Тульской области будет приостановлена газоснабжение. Для восстанвления подачи газа и проведения технического оборудования жители по всем указанным адресам должны находиться дома. В противном случе работы по возобновления газоснабжения не состоятся. Отключения синего топлива коснутся следующих населенных пунктов:
-п. Косая Гора; -д. Судаково; -д. Рвы; -д. Ст. Басово; -п. Басово-Прудный; -п. Рудаково; -д. М. Еловая; -д. Фалдино; -д. Зимаровка; -д. Варваровка; -д. Ливенское; -д. Крутое. Также подача газа временно будет приостановлена на следующих промышленных и коммунально-бытовых объектах: -п. Косая Гора, ул. Пушкина, д28, ООО «Лазурь»; -п. Косая Гора, ООО «Компания Мегалин»; -п. Менделевский, АО «Газстройдеталь»; - п. Менделевский, ООО «Автосоюз плюс»; - п. Менделевский, ИП Шамаев А.В.; - п. Менделевский, ООО «Виалко»; - п. Менделевский, ИП Матрошилин В.С.; - п. Менделевский, ООО «Тулапродопт»; - п. Менделевский, ООО «Тандем Авто»; - гр. Ярошевич А.С.; - гр. РФ Томенчук К.А.; - ИП Величко Е.А.; - ИП Присяжный Д.А.;
- ИП Полникова Н.В.;
- п. Рудаково, ООО ПК «Тульская ковка»;
- г. Тула, ул. Скуратовская, д.121, ООО «Каравай»;
- п. Менделеевский, ул. Жданова, д.121;
-п. Косая Гора, ГУЗ «Тульский областной центр восстановительной медицины им. Стечкина»;
- ООО «Теплосеть» (котельные – 6 штук);
-ООО «Крез»;
- Косогорское потребительское общество;
-ООО «Авангард»;
-г. Тула, Орловское шоссе, д.111, ООО «Отдых 71»;
-МРО православный приход храма Державной иконы Божией матери;
-Религиозная организация СХГЩ;
-ФГБУО ВО «Тульский госуниверситет»;
-п. Скуратовский, ЗАО «ПСК «Содружество», котельная;
-ООО «Завод ЖБИ»;
-ООО «Тулабетон»;
-п. Скуратовский, НТО «Спецстройпроект»;
-п. Скуратовский, ООО Юнилевер Русь;
-п. Озерный, ФГУ ЛИУ-3;
-ИП Чипак В.Г.;
-ИП Игнатов А.В. (магазин);
-п. Южный, кафе «Тамплиер», ИП Труфанов А.Ю.;
-п. Ново-Скуратово, гр. Семьюшкина О.П.;
-ИП Агаев Р.Б.О. (магазины);
-ООО НПФ «Машгео»;
-ООО «Профиль»;
-гр. Тимохин В.В.;
-ООО «Классик плюс»;
-ИП Прохоров Д.В.;
-Управление Росгвардии по ТО;
-ООО «Семейный юрист»;
-ООО «Каньон-Сервис»;
-ООО «Сфера»;
-гр. Владов В.В.;
-гр. Баранов А.А.;
-гр. Оленников С.В.;
-СПК «Рудаково»;
-гр. Исайкина Н.В.;
-ООО «Эко-Стандарт»;
-ООО «РемКомСервис»;
-ЗАО «Промстроймонтаж»;
-ИП Яшухин М.В.;
-Тульских дистанций гражданских сооружений – ОАО РЖД;
-ТСЖ «Гранд Палас».
ИСТОЧНИК KP.RU