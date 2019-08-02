5 августа в Туле и Тульской области отключат газ

СЕГОДНЯ 15:58 2019-08-02T15:58:28+03:00

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5 августа с 10:00 и до 6 августа 10:00 в связи с проведением ремонтных работ на ГРС «Косогорская» в некоторых частях Тульской области будет приостановлена газоснабжение. Для восстанвления подачи газа и проведения технического оборудования жители по всем указанным адресам должны находиться дома. В противном случе работы по возобновления газоснабжения не состоятся. Отключения синего топлива коснутся следующих населенных пунктов:

-п. Косая Гора; -д. Судаково; -д. Рвы; -д. Ст. Басово; -п. Басово-Прудный; -п. Рудаково; -д. М. Еловая; -д. Фалдино; -д. Зимаровка; -д. Варваровка; -д. Ливенское; -д. Крутое. Также подача газа временно будет приостановлена на следующих промышленных и коммунально-бытовых объектах: -п. Косая Гора, ул. Пушкина, д28, ООО «Лазурь»; -п. Косая Гора, ООО «Компания Мегалин»; -п. Менделевский, АО «Газстройдеталь»; - п. Менделевский, ООО «Автосоюз плюс»; - п. Менделевский, ИП Шамаев А.В.; - п. Менделевский, ООО «Виалко»; - п. Менделевский, ИП Матрошилин В.С.; - п. Менделевский, ООО «Тулапродопт»; - п. Менделевский, ООО «Тандем Авто»; - гр. Ярошевич А.С.; - гр. РФ Томенчук К.А.; - ИП Величко Е.А.; - ИП Присяжный Д.А.;

- ИП Полникова Н.В.;

- п. Рудаково, ООО ПК «Тульская ковка»;

- г. Тула, ул. Скуратовская, д.121, ООО «Каравай»;

- п. Менделеевский, ул. Жданова, д.121;

-п. Косая Гора, ГУЗ «Тульский областной центр восстановительной медицины им. Стечкина»;

- ООО «Теплосеть» (котельные – 6 штук);

-ООО «Крез»;

- Косогорское потребительское общество;

-ООО «Авангард»;

-г. Тула, Орловское шоссе, д.111, ООО «Отдых 71»;

-МРО православный приход храма Державной иконы Божией матери;

-Религиозная организация СХГЩ;

-ФГБУО ВО «Тульский госуниверситет»;

-п. Скуратовский, ЗАО «ПСК «Содружество», котельная;

-ООО «Завод ЖБИ»;

-ООО «Тулабетон»;

-п. Скуратовский, НТО «Спецстройпроект»;

-п. Скуратовский, ООО Юнилевер Русь;

-п. Озерный, ФГУ ЛИУ-3;

-ИП Чипак В.Г.;

-ИП Игнатов А.В. (магазин);

-п. Южный, кафе «Тамплиер», ИП Труфанов А.Ю.;

-п. Ново-Скуратово, гр. Семьюшкина О.П.;

-ИП Агаев Р.Б.О. (магазины);

-ООО НПФ «Машгео»;

-ООО «Профиль»;

-гр. Тимохин В.В.;

-ООО «Классик плюс»;

-ИП Прохоров Д.В.;

-Управление Росгвардии по ТО;

-ООО «Семейный юрист»;

-ООО «Каньон-Сервис»;

-ООО «Сфера»;

-гр. Владов В.В.;

-гр. Баранов А.А.;

-гр. Оленников С.В.;

-СПК «Рудаково»;

-гр. Исайкина Н.В.;

-ООО «Эко-Стандарт»;

-ООО «РемКомСервис»;

-ЗАО «Промстроймонтаж»;

-ИП Яшухин М.В.;

-Тульских дистанций гражданских сооружений – ОАО РЖД;

-ТСЖ «Гранд Палас».

ИСТОЧНИК KP.RU