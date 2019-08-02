Исправительные колонии Тульской области проводят конкурс на лучшую театральную постановку

СЕГОДНЯ 15:40 2019-08-02T15:40:20+03:00

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2019 год отмечен годом театра в России. В рамках этого во всех исправительных учреждениях Тульской области были созданы самодеятельные театры. Их цель — популяризация театрального искусства, приобщение осужденных к творчеству, повышение их культурного и эстетического уровня. В организации постановок большое содействие оказывает администрация исправительных учреждений. Родственники осужденных также принимают участие в создании спектаклей, передавая им музыкальные инструменты и материалы для костюмов и декораций.

Для обобщения опыта создания колонийских театров и придания духа состязательности был организован Всероссиийский конкурс на «Лучший театр исправительного учреждения уголовно-исполнительной системы РФ». Первый этап конкурса начался 1 июля и продолжится до 20 августа 2019 года.

Темой колонийских театральных постановок «Как в басне говорят...» послужило литературное наследие И. А. Крылова. На спектакли приглашаются как родители и родственники осужденных, так и представители общественности. Оценивает театральные постановки выездная комиссия, в состав которой входят сотрудники ФСИН. В завершении отборочного тура лучший спектакль будет отправлен на DVD-диске во ФСИН России, где представит свое учреждение на всероссийском этапе конкурса «Лучший театр исправительного учреждения уголовно-исполнительной системы РФ».

ИСТОЧНИК KP.RU