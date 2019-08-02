Мэр Тулы Юрий Цкипури посетил город-побратим Филлинген-Швеннинген

СЕГОДНЯ 14:50 2019-08-02T14:51:08+03:00

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Глава Тулы Юрий Цкипури с 29 июля по 1 августа с деловым визитом находился в немецком городе Филлинген-Швеннинген, который является побратимом Тулы. Мэр встретился с руководством города и представителями немецких компаний, имеющих представительства в России.

– Сегодня Тула – это крупный промышленный центр с высоким интеллектуальным, научным и производственным потенциалом, развитой инфраструктурой, – рассказал градоначальник. – Экспорт-импорт товаров и услуг предприятий довольно разнообразен: от продукции пищевой отрасли до машиностроения и технологических разработок.

Как подчеркнул Юрий Цкипури, экономика Тулы в последние годы демонстрирует стабильный рост. Благодаря Губернатору Тульской области Алексею Геннадьевичу Дюмину в области создан благоприятный инвестиционный климат.

– Наш регион – надежный партнер для инвесторов. Область занимает 6 место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, – резюмировал мэр.

Также Юрий Цкипури посетил клинику «Шварцвальд-Баар». Медицинское учреждение специализируется на всех типах заболеваний. В клинике имеется 25 отделений, в которых работает более 1,5 тыс. сотрудников.

– Поездка была плодотворной. Немецкие врачи поделились своим опытом, я рассказал о развитии медицины в Тульской области, реализации национальных проектов в сфере здравоохранения в регионе. Такое взаимодействие позволяет обмениваться лучшими практиками и открывает новые горизонты для дальнейшего делового партнерства, – резюмировал мэр.

ИСТОЧНИК KP.RU