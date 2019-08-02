В Тульской области выявлены нарушения земельного законодательства РФ

СЕГОДНЯ 14:28 2019-08-02T14:28:30+03:00

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Управлением Россельхознадзора по г. Москва, Московской и Тульским областям была проведена проверка села Шахтерсое Узловского района Тульской области. Результатом проверки стало выявлено несоблюдение на земельных участках установленных требований. Было отмечено, что обязательные мероприятия по защите земель и охране почв в Шахтерском не выполняются. На шести участках скоплены свалки отходов площадью 0,81 га. Не установлено никаких знаков, запрещающих складировать мусор, как и не установлено специально отведенных администрацией Узловского района мест под его размещение.

Таким образом, управление Россельхознадзора привлекло администрацию МО Шахтерское к ответственности в виде наложения штрафа в размере 200 тысяч рублей. Было выдано предписание об устранении всех нарушений и причин, которые этому способствовали.

Отметим, что с начала 2019 года к ответственности за нарушение земельного законодательства РФ привлечено 89 юридических лиц, а общая сумма штрафов составила 30,64 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU