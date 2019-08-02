В Туле неплательщик долгов чуть не расстался с двумя своими автомобилями

СЕГОДНЯ 13:02 2019-08-02T13:02:02+03:00

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Туляк, взявший в долг деньги, долгое время не гасил задолженность в размере более 2 млн 116 тыс рублей. После угрозы расстаться с двумя своими автомобилями PEUGEOT RCZ и ВАЗ21033 туляк в течение двух рабочих дней погасил все долги. Ранее никаких мер по выплатам мужчина не предпринимал, в связи с чем судебными приставами ему были разъяснены все последствия невозврата крупной суммы, в том числе опись и арест автомобилей.

ИСТОЧНИК KP.RU