В пивном ресторане в тульском парке нашли нарушения

СЕГОДНЯ 12:24 2019-08-02T12:24:11+03:00

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Роспотребнадзор осуществил плановую проверку пивовари ресторана «Петр Петрович» на ул. Первомайской, д. 13а, корп. 15. Были проведены лабораторные исследования готовой продукции, сырья и проб воды по показателям качества безопасности. Проверки подверглись пивные и слабоалкагольные напитки, пиво и сидр.

В ходе проверки были выявлены несоответствия выпускаемой продукции и нормативной документации. Таким образом, объемная доля спирта в пиве составила 6,5% при норме 5,4%. Также в число нарушений вошло несоответствие требований к разработке технической документации на производимую продукцию.

По результатам проведенной проверки в отношении ресторана заведено два дела об административных правонарушениях и выданы предписания по устранению всех несоответствий.

ИСТОЧНИК KP.RU