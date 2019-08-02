2019-08-02T11:30:31+03:00
Происшествия

В Туле от звонка «банковского сотрудника» пострадал мужчина

Телефонные мошенники снова в деле
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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Туляку на телефон позвонил неизвестный, представляясь сотрудником банка. В беседе он сказал, что банк проводит рефенансирование кредитного договора на очень выгодных условиях. И так как такое предложение действительно только на короткий срок, злоумышленник предложил мужчине не идти в отделение, а все решить по телефону, требуется только назвать реквизиты карты для подтверждения личности клиента. Потерпевший поверил в такое выгодное предложение и назвал всю запрашиваемую информацию, после чего с карты туляка было списано 56 тысяч рублей. Поняв, что он стал жертвой телефонного мошенника, мужчина обратился в полицию. В данный момент сотрудниками правоохранительных органов проводятся мероприятия по выяснению всех деталей случившегося.

Напоминаем, что сотрудники банка не имеют права запрашивать реквизиты карт у их владельцев. Поэтому просим быть осторожными и не доверять звонкам «банковских работников», которые просят назвать секретную информацию с карты пользователей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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