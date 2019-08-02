Туляк украл велосипед из подъезда дома
Им оказался 24-летний ранее судимый мужчина
Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:
По данным полиции, молодой человек увидел оставленный велосипед в подъезде многоквартирного дома в Пролетарском районе города и решил свободным доступом украсть безнадзорное транспортное средство. Личность подозреваемого установлена. Им оказался 24-летний безработный, ранее судимый туляк. Подозреваемый в краже сознался. Сейчас полиция проводит работу по выяснению всех деталей преступления.
ИСТОЧНИК KP.RU