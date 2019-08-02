Туляк украл велосипед из подъезда дома

СЕГОДНЯ 11:10 2019-08-02T11:10:20+03:00

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По данным полиции, молодой человек увидел оставленный велосипед в подъезде многоквартирного дома в Пролетарском районе города и решил свободным доступом украсть безнадзорное транспортное средство. Личность подозреваемого установлена. Им оказался 24-летний безработный, ранее судимый туляк. Подозреваемый в краже сознался. Сейчас полиция проводит работу по выяснению всех деталей преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU