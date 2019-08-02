Тула отметит Всероссийский день физкультурника

СЕГОДНЯ 10:37 2019-08-02T10:37:26+03:00

Мероприятия будут проходить 10 августа с 10:00 на площади Ленина и Казанской набережной

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10 августа в Туле с 10:00 будут проходить мероприятия, посвященные Всероссийскому дню физкультурника. Планируется проведение большого спортивного праздника с участием футболистов и баскетболистов «Арсенал» и воллейбольного клуба «Тулица».

На главной площади города будут работать фото-зона, квесты, спортивне площадки. Туляки смогут попробовать себя в мастер-классах по тяжелой атлетике, многоборью, пауэрлифтингу и др. Проведутся семейные эстафеты и зачеты по физкультуре. Участие в меоприятии примет и Казанская набережная, там состоится турнир по летнему хоккею. А вечером туляков ждет завершающий праздник концерт.

Кроме того, каждый участник будет обеспечен бесплатной водой и кислородными коктейлями, а также любой желающий сможет получить браслет «Физкульт-привет, Тула».

Предлагаем ознакомиться с более подробным описанием спортивных площадок.

Площадь Ленина:

- эстафеты и подвижные игры для детей и взрослых «Семейные старты»;

- площадка SNAG-гольфа для детей от Центра ментального фитнеса Т. Поповой;

- мастер-классы по пауэрлифтингу, тяжелой атлетике, функциональному многоборью, мастер-класс школы бега для взрослых ILoveSuperSport; мастер-класс и показательные тренировки Тульского теннисного центра им. Анны и Романа Сокол, «Академии тенниса А. Островского»;

- финал соревнований по стритболу «Оранжевый мяч»;

- блиц-турнир по ростовым шахматам, турнир по русским шашкам, соревнования по скиппингу «Веселый кенгуру», скандинавской ходьбе, беговелу, городошному спорту, греко-римской борьбе;

- турнир по боксу Тула-Михайловск;

- соревнования по спортивному ориентированию «Лабиринт»;

- фотозона: работа инстапринтера #Физкультпривет, ростовые куклы, аквагрим;

- фитнес-квест;

- площадка «Веселые старты» для лиц с ограниченными возможностями здоровья;

- работа Центра тестирования комплекса «Готов к труду и обороне». Финал конкурса «Фитнес-марафон «ГТО»;

- спортивная программа футбольных клубов «Лайк», «Торнадо», «Спартак Юниор», «Детской академии Д. Аленичева»

- работа площадок Тульской региональной ассоциации фитнеса, красоты и здоровья «Движение»: интерактивные зоны с тренажерами, зона «Есть Вкусно и Полезно», «Вкусное здоровье» (Спар Аптеки), презентация завода спортивного оборудования ПрофиДжим, работа студии Е. Горбачевой.

Казанская набережная:

- турник по летнему хоккею

ИСТОЧНИК KP.RU