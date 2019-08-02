Тула отметит Всероссийский день физкультурника
10 августа в Туле с 10:00 будут проходить мероприятия, посвященные Всероссийскому дню физкультурника. Планируется проведение большого спортивного праздника с участием футболистов и баскетболистов «Арсенал» и воллейбольного клуба «Тулица».
На главной площади города будут работать фото-зона, квесты, спортивне площадки. Туляки смогут попробовать себя в мастер-классах по тяжелой атлетике, многоборью, пауэрлифтингу и др. Проведутся семейные эстафеты и зачеты по физкультуре. Участие в меоприятии примет и Казанская набережная, там состоится турнир по летнему хоккею. А вечером туляков ждет завершающий праздник концерт.
Кроме того, каждый участник будет обеспечен бесплатной водой и кислородными коктейлями, а также любой желающий сможет получить браслет «Физкульт-привет, Тула».
Предлагаем ознакомиться с более подробным описанием спортивных площадок.
Площадь Ленина:
- эстафеты и подвижные игры для детей и взрослых «Семейные старты»;
- площадка SNAG-гольфа для детей от Центра ментального фитнеса Т. Поповой;
- мастер-классы по пауэрлифтингу, тяжелой атлетике, функциональному многоборью, мастер-класс школы бега для взрослых ILoveSuperSport; мастер-класс и показательные тренировки Тульского теннисного центра им. Анны и Романа Сокол, «Академии тенниса А. Островского»;
- финал соревнований по стритболу «Оранжевый мяч»;
- блиц-турнир по ростовым шахматам, турнир по русским шашкам, соревнования по скиппингу «Веселый кенгуру», скандинавской ходьбе, беговелу, городошному спорту, греко-римской борьбе;
- турнир по боксу Тула-Михайловск;
- соревнования по спортивному ориентированию «Лабиринт»;
- фотозона: работа инстапринтера #Физкультпривет, ростовые куклы, аквагрим;
- фитнес-квест;
- площадка «Веселые старты» для лиц с ограниченными возможностями здоровья;
- работа Центра тестирования комплекса «Готов к труду и обороне». Финал конкурса «Фитнес-марафон «ГТО»;
- спортивная программа футбольных клубов «Лайк», «Торнадо», «Спартак Юниор», «Детской академии Д. Аленичева»
- работа площадок Тульской региональной ассоциации фитнеса, красоты и здоровья «Движение»: интерактивные зоны с тренажерами, зона «Есть Вкусно и Полезно», «Вкусное здоровье» (Спар Аптеки), презентация завода спортивного оборудования ПрофиДжим, работа студии Е. Горбачевой.
Казанская набережная:
- турник по летнему хоккею
ИСТОЧНИК KP.RU