7 августа в Туле по ряду адресов приостановят подачу газа

СЕГОДНЯ 17:55 2019-08-01T17:55:49+03:00

Жителей просят не пользоваться газовыми приборами на период остановки ГРС

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С 10.00 7 августа до 10.00 8 августа в Туле по ряду адресов приостановят подачу газа. Это связано с проведением ремонтных работ на газопроводе – отводе к ГРС «Новотульская».

Жителей просят не пользоваться газовыми приборами на период остановки ГРС.

Отключение коснется следующих адресов:

-п. Осиновая гора;

-д. Никитино;

-д. Малевка;

-д. Большая Еловая;

-п. Петелино;

-п. Ильинка;

-д. Вечерняя заря;

-д. Нижние Присады.

Также подача газа временно будет приостановлена на следующие промышленные и коммунально-бытовые объекты:

-АО «Тулатеплосеть», (котельная ТОКПБ им. Н.П. Каменева);

-АО «Тулатеплосеть» (котельная туб. диспансер);

- ГУЗ «Ленинская РБ» (ФАП п. Петелино);

-приход храма святых бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана пос. Петелино;

-гр. Болдырев А.Д;

-ООО «СП-Агро»;

-ООО «АгроЛидер»;

-гр. Чулкова В.А. (кафе);

-ИП Ромашкин С.Н.;

-гр. Тукалов А.А.;

-ГУ «УПС Тульской области» (пожарная часть);

-ИП Лукьянов Д.В.;

-гр. Корнеев А.В.

ИСТОЧНИК KP.RU