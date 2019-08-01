7 августа в Туле по ряду адресов приостановят подачу газа
С 10.00 7 августа до 10.00 8 августа в Туле по ряду адресов приостановят подачу газа. Это связано с проведением ремонтных работ на газопроводе – отводе к ГРС «Новотульская».
Жителей просят не пользоваться газовыми приборами на период остановки ГРС.
Отключение коснется следующих адресов:
-п. Осиновая гора;
-д. Никитино;
-д. Малевка;
-д. Большая Еловая;
-п. Петелино;
-п. Ильинка;
-д. Вечерняя заря;
-д. Нижние Присады.
Также подача газа временно будет приостановлена на следующие промышленные и коммунально-бытовые объекты:
-АО «Тулатеплосеть», (котельная ТОКПБ им. Н.П. Каменева);
-АО «Тулатеплосеть» (котельная туб. диспансер);
- ГУЗ «Ленинская РБ» (ФАП п. Петелино);
-приход храма святых бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана пос. Петелино;
-гр. Болдырев А.Д;
-ООО «СП-Агро»;
-ООО «АгроЛидер»;
-гр. Чулкова В.А. (кафе);
-ИП Ромашкин С.Н.;
-гр. Тукалов А.А.;
-ГУ «УПС Тульской области» (пожарная часть);
-ИП Лукьянов Д.В.;
-гр. Корнеев А.В.
ИСТОЧНИК KP.RU