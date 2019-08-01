2019-08-01T17:24:27+03:00
Общество

В Тульской области решат проблему незаконных съездов на грунтовую дорогу

В Белевском районе примут меры по обустройству съездов с федеральной трассы на законном уровне
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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В Белевском районе 11 населенных пунктов связаны восемью незаконными дорожными примыканиями, которые образовались в результате запрещенного съезда автомобилей с федеральной дороги на грунтовую. Эту проблему администрация намерена решить как можно быстрее. Чтобы населенные пункты не оказались отделенными от главных дорог, предпринимаются альтернативные меры. Строить новые объездные пути не придется. В планах обустроить примыкающие к трассе съезды по всем правилам и нормам с учетом требований безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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