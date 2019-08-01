Житель Тульской области зарезал супругу

СЕГОДНЯ 17:08 2019-08-01T17:10:37+03:00

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Житель с. Малое Скуратово Чернского района зарезал супругу. Тело 32-летней женщины видимыми признаками насильственной смерти – колото-резаным ранением шеи - было обнаружено в одном из домов села.

Правоохранители задержали 40-летнего супруга потерпевшей. Сейчас с ним беседуют следователи. Будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения.

Плавский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Тульской области возбудил уголовное дело по факту убийства. Следователи провели осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза по телу потерпевшего, проводится допрос подозреваемого.

ИСТОЧНИК KP.RU