2019-08-01T16:43:26+03:00
Происшествия

Экс-президент тульской федерации лыжных гонок присваивал деньги, выделенные спортсменам и тренерам

Бюджетные средства были предназначены на проживание и питание
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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Суд вынес обвинительный приговор бывшему президенту Тульской региональной общественной организации «Федерация лыжных гонок».

58-летний мужчина признан виновным в присвоении. Следователи доказали два эпизода.

В мае 2016 года на посту президента ТРОО «ФЛГ» мужчина предоставил документы с неверной суммой, фактически израсходованной на оплату проживания и питания спортсменов и тренеров. Мужчина получил в банке 40 000 рублей. Деньги присвоил себе.

Бывший президент организации в декабре того же года получил 77 900 рублей, предназначенные на проживание и питание спортсменов и тренеров Тульской области. Деньги мужчина также присвоил себе.

Суд назначил экс-руководителю штраф в 200 000 рублей. Приговор суда в законную силу не вступил, сообщает прокуратура области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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