Бывший президент Федерации лыжных гонок крал деньги у тульских спортсменов
Виновник заплатит штраф 200 тысяч рублей
Фото: Архив "КП"
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Суд признал бывшего президента Тульской региональной общественной организации «Федерация лыжных гонок» виновным в двух эпизодах преступления. Как было установлено судом, 58-летний мужчина, пользуясь своим служебным положением, присваивал деньги, выделенные на проживание и нужды спортсменов. Общая сумма составила 118 тысяч рублей. В наказание виновному придется заплатить штраф равный 200 тысячам рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU