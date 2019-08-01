2019-08-01T16:31:00+03:00
Общество

Бывший президент Федерации лыжных гонок крал деньги у тульских спортсменов

Виновник заплатит штраф 200 тысяч рублей
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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Суд признал бывшего президента Тульской региональной общественной организации «Федерация лыжных гонок» виновным в двух эпизодах преступления. Как было установлено судом, 58-летний мужчина, пользуясь своим служебным положением, присваивал деньги, выделенные на проживание и нужды спортсменов. Общая сумма составила 118 тысяч рублей. В наказание виновному придется заплатить штраф равный 200 тысячам рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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