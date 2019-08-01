2019-08-01T15:31:30+03:00
Происшествия

Огромная свалка пластика в Тульской области: глава администрации Алексина прокомментировал ситуацию

Местные активисты настаивают: вместо шлама на полигоне складируется пластик
Мария ВЛАСОВА
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Фото: стоп-кадр видеоФото: стоп-кадр видео
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Напомним, жители Алексина сообщили об огромной свалке промышленных отходов в черте города. Из них более 90% - это полиэтилен и пластик. По словам местных жителей, залежи представляют угрозу для населения.

На встрече с жителями микрорайона Высокое глава администрации Алексина Павел Федоров прокомментировал тему шламонакопителей одного из заводов.

Он сообщил, что речь идет о производственных отходах. Другое дело – обеспечение защиты данного объекта от пожара, что требует серьезной проверки, которая уже ведется. В том числе и по инициативе городской администрации.

- Всегда нужно оперировать только реально подтвержденными фактами, - заявил Павел Федоров. - Не стоит подменять функции государственных контролирующих органов. Если нарушения будут доказаны, администрация, безусловно, потребует от предприятий их устранения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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