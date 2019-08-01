Тула встречает иркутян

СЕГОДНЯ 14:54 2019-08-01T14:58:00+03:00

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Сегодня, 1 августа, 98 детей из пострадавшей от наводнения Иркутской области прибыли в оружейную столицу. Детей разместили на одной из баз отдыха в Заокском районе. До 26 августа с гостями будут работать квалифицированные педагоги, дети поучаствуют в различных мастер-классах, спортивных мероприятиях (со сдачей ГТО), будет организована концертная и игровая программы. Планируются и культурные мероприятия — детям проведут экскурсии по федеральным музеям, проведут прогулки по Тульскому кремлю, Казанской набережной, также покажут и другие достопримечательности города.

Все расходы на транспортировку и проживание будут профинансированы из резервного фонда региона.

ИСТОЧНИК KP.RU