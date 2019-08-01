2019-08-01T14:54:51+03:00
Происшествия

В Тульской области обнаружилась свалка стройматериалов

В данный момент происходит административное расследование
Поделиться:
Изменить размер текста:

Свалку из строительного мусора обнаружили жители г. Алексина недалеко от села Бунырево. В поле в районе д. Карташево выросла гора стройматериалов. По предположению очевидцев, среди мусора находились старые, непригодные к использованию бетонные плиты. Жалоба на свалку поступила в администрацию муниципального образования. В данный момент все подробности выясняются администрацией.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тульской области решат проблему незаконных съездов на грунтовую дорогу
Житель Тульской области зарезал супругу
Экс-президент тульской федерации лыжных гонок присваивал деньги, выделенные спортсменам и тренерам
Бывший президент Федерации лыжных гонок крал деньги у тульских спортсменов
В тульском кафе умер посетитель: медики пытались реанимировать молодого человека
Огромная свалка пластика в Тульской области: глава администрации Алексина прокомментировал ситуацию
Тула встречает иркутян
В Туле в кафе на ул. Советской умер посетитель
В Тульской области случился пожар
В многоэтажках Тулы закроют чердаки
В Туле на улице Металлургов девушка угодила под колеса иномарки
В Тульской области мошенники списали со счета пенсионерки 407 тысяч рублей
В Тульской области кассир супермаркета обманул покупателей почти на пять тысяч рублей
«Ростелеком» и «ТНС энерго Тула» подарили тулякам 1000 фильмов и 101 канал онлайн-кинотеатра Wink
Под Тулой водитель иномарки сбил лося: пострадал 17-летний парень
Бакинский "Нефтчи" выделил 300 билетов для болельщиков тульского "Арсенала"
Погода в Туле 1 августа: облачно с прояснениями и +15 градусов