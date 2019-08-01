В Тульской области обнаружилась свалка стройматериалов

СЕГОДНЯ 14:35 2019-08-01T14:54:51+03:00

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Свалку из строительного мусора обнаружили жители г. Алексина недалеко от села Бунырево. В поле в районе д. Карташево выросла гора стройматериалов. По предположению очевидцев, среди мусора находились старые, непригодные к использованию бетонные плиты. Жалоба на свалку поступила в администрацию муниципального образования. В данный момент все подробности выясняются администрацией.

ИСТОЧНИК KP.RU