В Тульской области обнаружилась свалка стройматериалов
В данный момент происходит административное расследование
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Свалку из строительного мусора обнаружили жители г. Алексина недалеко от села Бунырево. В поле в районе д. Карташево выросла гора стройматериалов. По предположению очевидцев, среди мусора находились старые, непригодные к использованию бетонные плиты. Жалоба на свалку поступила в администрацию муниципального образования. В данный момент все подробности выясняются администрацией.
ИСТОЧНИК KP.RU