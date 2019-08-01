В Тульской области случился пожар

СЕГОДНЯ 13:49 2019-08-01T13:49:52+03:00

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Сегодня, ранним утром 1 августа, в Арсеньевском районе Тульской области в селе Троицкое в жилом доме случился пожар. Для устранения очага огня на место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета. В 07:15 открытое горение удалось потушить. В результате пожара весь дом выгорел внутри, обрушилась кровля; имеется один пострадавший. Для устранения последствий на место вызова пожарных прибыла группа МЧС. Причина возгорания еще устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU