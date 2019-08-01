В многоэтажках Тулы закроют чердаки
Суд Пролетарского района Тулы потребовал закрыть чердачные помещения в высотных домах. Теперь управляющие компании Тулы будут обязаны поставить запоры на чердаки ряда многоэтажек. Эти меры необходимы для того, чтобы посторонние не могли попасть внутрь чердаков и на крыши домов. Кроме того, открытые чердаки создают опасность для жизни и здоровья людей, а также могут привести к возможным террористическим актам.
Скоро чердаки будут закрыты по следующим адресам:
ул. Кирова, д. 153, 157;
ул. Шухова, д. 18, 22;
ул. Приупская, д. 21-а;
ул. Р. Зорге, д. 24;
ул. Ложевая, д. 143;
2-й проезд Металлургов, д. 5-б,
ул. Металлургов, д. 47-б, 47, 88, 102;
ул. Шухова, д. 6;
ул. Декабристов, д. 4;
ул. Плеханова, д. 147;
ул. Калинина, д. 77, 77-а;
ул. Декабристов, д. 6;
ул. Металлургов, д. 45/6, 63-а, 70/1;
ул. Хворостухина, д. 5, 7;
ул. Вильямса, д. 42;
ул. Приупская, д. 11-б;
ул. Металлургов, д. 4, 25;
ул. Кутузова, д. 20;
ул. Мартеновская, д. 22;
ул. Металлургов, д. 60;
ул. Театральный переулок, д. 6;
ул. Доватора, д. 6;
ул. Дементьева, д. 12;
ул. Ложевая, д. 139;
ул. Кутузова, д. 20-а.
ИСТОЧНИК KP.RU