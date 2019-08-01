В многоэтажках Тулы закроют чердаки

СЕГОДНЯ 13:24 2019-08-01T13:24:46+03:00

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Суд Пролетарского района Тулы потребовал закрыть чердачные помещения в высотных домах. Теперь управляющие компании Тулы будут обязаны поставить запоры на чердаки ряда многоэтажек. Эти меры необходимы для того, чтобы посторонние не могли попасть внутрь чердаков и на крыши домов. Кроме того, открытые чердаки создают опасность для жизни и здоровья людей, а также могут привести к возможным террористическим актам.

Скоро чердаки будут закрыты по следующим адресам:

ул. Кирова, д. 153, 157;

ул. Шухова, д. 18, 22;

ул. Приупская, д. 21-а;

ул. Р. Зорге, д. 24;

ул. Ложевая, д. 143;

2-й проезд Металлургов, д. 5-б,

ул. Металлургов, д. 47-б, 47, 88, 102;

ул. Шухова, д. 6;

ул. Декабристов, д. 4;

ул. Плеханова, д. 147;

ул. Калинина, д. 77, 77-а;

ул. Декабристов, д. 6;

ул. Металлургов, д. 45/6, 63-а, 70/1;

ул. Хворостухина, д. 5, 7;

ул. Вильямса, д. 42;

ул. Приупская, д. 11-б;

ул. Металлургов, д. 4, 25;

ул. Кутузова, д. 20;

ул. Мартеновская, д. 22;

ул. Металлургов, д. 60;

ул. Театральный переулок, д. 6;

ул. Доватора, д. 6;

ул. Дементьева, д. 12;

ул. Ложевая, д. 139;

ул. Кутузова, д. 20-а.

ИСТОЧНИК KP.RU