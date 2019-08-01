В Туле на улице Металлургов девушка угодила под колеса иномарки
Пешехода с различными травмами госпитализировали
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
Изменить размер текста:
31 июля в 08.20 на улице Металлургов в Туле произошло ДТП. 32-летняя женщина на автомобиле «Хонда Цивик», по предварительным данным, наехала на пешехода. 26-летняя девушка переходила проезжую часть дороги вне пешеходного перехода в зоне его видимости. В результате ДТП пешехода с различными травмами госпитализировали.
ИСТОЧНИК KP.RU