2019-08-01T11:57:55+03:00
Происшествия

В Тульской области мошенники списали со счета пенсионерки 407 тысяч рублей

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63-летняя женщина в Щёкинском районе лишилась 407 тысяч рублей. Ей по телефону позвонил неизвестный и предложил помощь в защите банковской карты от несанкционированного списания денежных средств. Собеседник убедил женщину в необходимости назвать ему реквизиты карты и сведения о подтверждении операций. Осуществив преступный умысел, звонивший прервал разговор, после которого жительница районного центра обнаружила списание с её карты денежных средств. Поняв, что стала жертвой обмана, она обратилась в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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