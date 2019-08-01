В Тульской области кассир супермаркета обманул покупателей почти на пять тысяч рублей

СЕГОДНЯ 11:45 2019-08-01T11:45:21+03:00

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В Щёкинском районе кассир супермаркета обманул покупателей на 4 700 рублей. По предварительным данным, молодой человек совершал хищения, производя операции «отмена покупки». Таким образом он, предположительно, получал возможность присваивать денежные средства за проданный товар, который оставался у покупателя. 22-летнего парня задержали полицейские. Он признался в содеянном. В отделе МВД России по Щёкинскому району проводят мероприятия по выяснению всех деталей случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU