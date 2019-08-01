СЕГОДНЯ 09:18 2019-08-01T09:21:50+03:00

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Бакинский "Нефтчи" выделил 300 билетов для болельщиков тульского "Арсенала". На ответном матче Лиги Европы в Азербайджане ожидается аншлаг. Об этом сообщает ТАСС.

Игра состоится на стадионе "Баксель-Арена" 1 августа в 20.00 мск. Спортивная арена вмещает 15 тысяч зрителей. Ранее сообщалось, что около 50 болельщиков поддержат "Арсенал" в Баку. Сами канониры уже прибыли в столицу Азербайджана 31 июля.

Напомним, первая встреча команд состоялась в Туле 25 июля. Матч завершился со счетом 1:0 в пользу "Нефтчи".

ИСТОЧНИК KP.RU