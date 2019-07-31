В Тульской области задержали предполагаемого убийцу мужчины в деревне Большие Плоты
СК возбудил уголовное дело по факту убийства
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Правоохранители задержали предполагаемого убийцу мужчины в деревне Большие Плоты Ефремовского района. В настоящее время с ним беседуют следователи. Будет решен вопрос об избрании меры пресечения.
Следователи провели осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза по телу потерпевшего, допрошены свидетели.
Тело 43-летнего местного жителя с видимыми признаками насильственной смерти – колото-резаными ранами шеи - обнаружили 30 июля в одном из домов.
Ефремовский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Тульской области возбудил уголовное дело по факту убийства.
ИСТОЧНИК KP.RU