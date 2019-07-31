Жители Тульской области сообщают об огромной свалке пластика

СЕГОДНЯ 17:35 2019-07-31T17:39:15+03:00

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Жители Алексина сообщают об огромной свалке промышленных отходов. Из них более 90% - это полиэтилен и пластик. По словам активистов, она размещена в черте города в 300 м от жилых домов и в 50 м от огромного садоводческого товарищества.

Промышленные отходы размещены на земельном участке с кадастровым номером 71:24:040109:15 с ВРИ "земельные участки, предназначенные для размещения производственных и административных зданий, строений" .

Жители просят прекратить складирование отходов и привести участок в надлежащее состояние, все отходы пластика должны быть вывезены на специализированный полигон.

ИСТОЧНИК KP.RU