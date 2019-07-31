К 2024 году всех горожан обеспечат качественной питьевой водой
В правительстве региона обсудили бесперебойное обеспечение жителей качественной питьевой водой
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В 2024 году в целом по области доля жителей, обеспеченных качественной питьевой водой, должна быть увеличена почти на 4% и составить 93,7%, в городах достичь 99%. Показателей поможет достичь федеральная программа «Чистая вода».
Общее финансирование программы составит 1,29 млрд рублей, в том числе 1,23 млрд рублей из федерального бюджета.
В программу включены 34 объекта, работы на которых позволят улучшить качество воды для более 50 тысяч жителей Тульской области.
ИСТОЧНИК KP.RU