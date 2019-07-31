2019-07-31T17:08:44+03:00
Общество

Где в Тульской области разместят треноги со 2 по 4 августа

В самом городе размещено только 5 комплексов
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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Стало известно, где располагаются места дислокации передвижных комплексов автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения ГИБДД УМВД России по Тульской области. В списке 25 адресов. Именно здесь будут находиться комплексы со 2 по 4 августа. В Туле размещено только 5 треног. Остальные - за ее пределами.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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