Где в Тульской области разместят треноги со 2 по 4 августа
В самом городе размещено только 5 комплексов
Фото: Алексей ФОКИН
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Стало известно, где располагаются места дислокации передвижных комплексов автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения ГИБДД УМВД России по Тульской области. В списке 25 адресов. Именно здесь будут находиться комплексы со 2 по 4 августа. В Туле размещено только 5 треног. Остальные - за ее пределами.
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ИСТОЧНИК KP.RU