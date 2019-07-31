2019-07-31T16:48:19+03:00
Происшествия

Житель Тульской области получил срок за кражи в Москве и Белеве

Его наживой стали деньги, телефон и золотые украшения
Мария ВЛАСОВА
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Безработный ранее судимый житель г. Белева признан виновным в краже и грабеже.

В декабре из здания управляющей компании в Москве он вынес 7 000 рублей и мобильный телефон стоимостью 3 490 рублей. 32-летний мужчина совершил кражу в комнате, предназначенной для временного размещения рабочих.

Мобильный телефон и часть денежных средств у осужденного изъяли сотрудники столичной полиции. На момент рассмотрения уголовного дела материальный ущерб в сумме 2 250 рублей остался не возмещенным.

В марте в одной из квартир дома по ул. Гоголя в Белеве мужчина решился на грабеж. Он увидел золотые украшения на спящей незнакомой женщине. Мужчина попытался снять с безымянного пальца руки золотое кольцо, однако от его действий женщина проснулась и потребовала у него остановиться. Осужденный дважды ударил ее руками по лицу и телу и забрал ценности.

Всего он похитил у потерпевшей два золотых кольца и пару серег. Материальный ущерб составил 6 500 рублей. Похищенные драгоценности мужчина сдал в ломбард, откуда их изъяли сотрудники полиции и возвратили потерпевшей.

Суд с учетом неотбытого наказания по предыдущему приговору назначил мужчине 3 года и 2 месяца лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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