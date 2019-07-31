В Тульской области автоцистерна вылетела в кювет

СЕГОДНЯ 16:24 2019-07-31T16:25:13+03:00

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В Новомосковске автоцистерна вылетела в кювет и опрокинулась набок. Фото аварии очевидцы опубликовали в соцсетях. Пользователи соцсетей отмечают, что в районе опасный поворот.

- Пару дней назад прям передо мной газель развернуло на мокрой дороге, - сообщил один из комментаторов.

Что послужило причиной ДТП, а также информация о пострадавших уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU