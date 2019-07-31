В Тульской области автоцистерна вылетела в кювет
Фото аварии очевидцы опубликовали в соцсетях
Фото: Подслушано Новомосковск
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В Новомосковске автоцистерна вылетела в кювет и опрокинулась набок. Фото аварии очевидцы опубликовали в соцсетях. Пользователи соцсетей отмечают, что в районе опасный поворот.
- Пару дней назад прям передо мной газель развернуло на мокрой дороге, - сообщил один из комментаторов.
Что послужило причиной ДТП, а также информация о пострадавших уточняется.
ИСТОЧНИК KP.RU