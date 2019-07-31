В Туле на ул. Хворостухина завершили основные строительные работы
Протяженность ремонтируемого участка - 542 м
Фото: Администрация города Тулы
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В Туле на ул. Хворостухина завершили основные строительные работы. Процент выполнения работ по объекту - 95%. Об этом говорили в ходе объезда улиц города, которые ремонтируют по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Осталось установить технические средства организации дорожного движения – нанести разметку, поставить дорожные знаки и обустроить искусственные неровности. Общая стоимость работ по ул. Хворостухина составляет почти 19 млн рублей. Протяженность ремонтируемого участка - 542 м.
ИСТОЧНИК KP.RU