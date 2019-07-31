2019-07-31T15:53:37+03:00
Общество

Экс-мэр Тулы до сих пор не возместил 30 млн рублей

Такие выводы можно сделать, исходя из информации Банка данных исполнительных производств
Поделиться:
Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

Экс-мэр Тулы до сих пор не возместил 29 921 400,87 рублей ущерба, причиненного преступлением. За ним также числится задолженность в 27 676 рублей и неоплаченный исполнительский сбор: 1 937,32 рубля. Такие выводы можно сделать, исходя из информации Банка данных исполнительных производств.

.

.

Александр Прокопук на посту директора «Спецавтохозяйства» подписывал документы о выполнении работ на полигоне твердых бытовых отходов в Туле с заведомо ложными сведениями. В итоге подрядчик незаконно получил около 30 млн рублей. Также по делу проходил бывший заместитель директора МКП «Спецавтохозяйство» Александр Жильцов, который обвинялся в растрате и пособничестве в совершении преступления.

Суд вынес решение: срок Прокопуку – 6 лет и 6 месяцев колонии со штрафом в 900 тыс. рублей, Жильцову – 4 года со штрафом 800 тыс. рублей.

Напомним, должность мэра Тулы Александр Прокопук занимал с 19 декабря 2012 года. 11 июля 2014 года Александр Евгеньевич сделал заявление о сложении полномочий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В отношении бывшего мэра Тулы Александра Прокопука возбуждено уголовное дело

Александр Прокопук подозревается в растрате (подробности)

Три дня Центральный районный суд Тулы зачитывал приговор по нашумевшему делу

Экс-мэра и бывшего руководителя МУП «Спецавтохозяйство» Александра Прокопука обвиняли в растрате более 30 млн рублей (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тульской области задержали предполагаемого убийцу мужчины в деревне Большие Плоты
Жители Тульской области сообщают об огромной свалке пластика
К 2024 году всех горожан обеспечат качественной питьевой водой
Где в Тульской области разместят треноги со 2 по 4 августа
Житель Тульской области получил срок за кражи в Москве и Белеве
В Тульской области автоцистерна вылетела в кювет
В Туле на ул. Хворостухина завершили основные строительные работы
7 августа передвижная приемная продолжит работу в тульском селе Федоровка
В Тульской области нашли минометную мину
Туляки могут сдать оружие за вознаграждение
В каких тульских больницах выявлены грубые нарушения
В каких домах Тулы будут проверять газ
За сутки в Туле произошло 22 ДТП: пострадали четыре человека
Житель Тульской области выплатил более 1 млн рублей после ареста квартиры
В Тульской области отметят День железнодорожника
В Тульской области иномарка въехала в дерево: пострадал трехлетний ребенок
В Тульской области водитель сбил сотрудника полиции
«Ростелеком» подключил ББР Банк к Единой биометрической системе
В Туле двое мужчин ограбили магазин
Туляк попался на краже велосипеда с рекламного стеллажа магазина
ДТП на Калужском шоссе в Тульской области
В Туле проверяют загородные оздоровительные лагеря
Мемориал «Защитникам неба Отечества» в Туле примут в муниципальную собственность в октябре
В Тульской области военными строителями будет построено 6 мостов
Минобороны России смонтирует в Тульской области шесть мостов