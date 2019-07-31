Экс-мэр Тулы до сих пор не возместил 30 млн рублей

СЕГОДНЯ 15:48 2019-07-31T15:53:37+03:00

Такие выводы можно сделать, исходя из информации Банка данных исполнительных производств

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Экс-мэр Тулы до сих пор не возместил 29 921 400,87 рублей ущерба, причиненного преступлением. За ним также числится задолженность в 27 676 рублей и неоплаченный исполнительский сбор: 1 937,32 рубля. Такие выводы можно сделать, исходя из информации Банка данных исполнительных производств.

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Александр Прокопук на посту директора «Спецавтохозяйства» подписывал документы о выполнении работ на полигоне твердых бытовых отходов в Туле с заведомо ложными сведениями. В итоге подрядчик незаконно получил около 30 млн рублей. Также по делу проходил бывший заместитель директора МКП «Спецавтохозяйство» Александр Жильцов, который обвинялся в растрате и пособничестве в совершении преступления.

Суд вынес решение: срок Прокопуку – 6 лет и 6 месяцев колонии со штрафом в 900 тыс. рублей, Жильцову – 4 года со штрафом 800 тыс. рублей.

Напомним, должность мэра Тулы Александр Прокопук занимал с 19 декабря 2012 года. 11 июля 2014 года Александр Евгеньевич сделал заявление о сложении полномочий.

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ИСТОЧНИК KP.RU