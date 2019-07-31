7 августа передвижная приемная продолжит работу в тульском селе Федоровка

СЕГОДНЯ 14:56 2019-07-31T14:58:39+03:00

Обращения жителей будут приниматься с 10.00

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7 августа передвижная приемная администрации города продолжит работу в селе Федоровка, д. 9. Обращения жителей будут приниматься с 10.00.

Передвижная приемная работает с июня 2014 года по поручению главы администрации города Тулы Евгения Авилова и в рамках программы «Открытый регион 71». Приемная выезжает в отдаленные районы города. Это позволило повысить эффективность работы с обращениями граждан и обеспечить обратную связь с населением.

ИСТОЧНИК KP.RU