7 августа передвижная приемная продолжит работу в тульском селе Федоровка
Обращения жителей будут приниматься с 10.00
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7 августа передвижная приемная администрации города продолжит работу в селе Федоровка, д. 9. Обращения жителей будут приниматься с 10.00.
Передвижная приемная работает с июня 2014 года по поручению главы администрации города Тулы Евгения Авилова и в рамках программы «Открытый регион 71». Приемная выезжает в отдаленные районы города. Это позволило повысить эффективность работы с обращениями граждан и обеспечить обратную связь с населением.
ИСТОЧНИК KP.RU