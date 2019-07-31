2019-07-31T12:41:44+03:00
Общество

Туляки могут сдать оружие за вознаграждение

Жители уже получили в качестве вознаграждения 518 658 рублей
Мария ВЛАСОВА
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Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Тульской областиФото: пресс-служба Управления Росгвардии по Тульской области
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Туляки могут сдать оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства за вознаграждение. Управление Росгвардии по Тульской области проводит профилактическое мероприятие. Акция по добровольной сдаче незаконно хранящегося оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ продлится до 20 декабря.

По состоянию на 30 июля, туляки сдали 345 единиц оружия, 2 044 патрона различных калибров, 3,3 кг пороха, основные части снайперской винтовки Токарева, 1 гранату, 2 мины и 1 снаряд времен Великой Отечественной войны. Жители получили в качестве вознаграждения 518 658 рублей.

Люди, добровольно сдавшие оружие, его основные части, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства в соответствии с действующим законодательством освобождаются от уголовной ответственности за их незаконное хранение.

Указанные предметы и вещества следует сдавать в территориальные подразделения лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Тульской области, в органы внутренних дел по месту жительства либо по месту их обнаружения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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