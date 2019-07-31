В каких тульских больницах выявлены грубые нарушения

СЕГОДНЯ 12:21 2019-07-31T12:21:32+03:00

Изменить размер текста: A A

В соответствии с Федеральным законом «О защите прав юридических и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и Федеральным законом «О защите прав юридических и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» Роспотребнадзор провел плановые проверки государственных и коммерческих медицинских учреждений.

Среди государственных клиник были проверены ГУЗ «Городская больница № 3 г. Тулы», ГУЗ «Тульский областной противотуберкулезный диспансер № 1», ГУЗ «Тульский областной специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики № 1». В результате проверок стали обнаружены нарушения санитраного законодательства. Таким образом, ГУЗ «Городская больница № 3 г. Тулы» - возбуждено 35 дел об административных нарушениях, в том числе и на юридическое лицо; ГУЗ «Тульский областной противотуберкулезный диспансер № 1» - 35 дел об административном нарушении, в том числе и на юридическое лицо.

В список 6 плановых проверок коммерческих медучреждений входили ООО «Центр слуха», ООО Медицинский центр «Авиценна», ООО «Лейб-Медик», ООО «Фонд развития эффективной медицины», ООО «Дарстом», ООО «Стоматологическая клиника «Улыбка». В ходе проверок во всех указанных учреждениях были выявлены различные санитарные отклонения. В общей сложности возбуждено 11 дел об административном нарушении.

ООО «Центр слуха» - невыполнение программы производственного контроля в полном объеме, отсутствие контроля за работой системой кондиционирования, неорганизованное техническое обслуживание медицинской техники.

ООО «Медицинский центр «Авицена» - невыполнение программы производственного контроля, отсутствие контроля за медицинским осмотром и иммунизацией сотрудников.

ООО «Лейб-Медик» - невыполнение программы производственного контроля, отсутствие контроля за системой кондиционирования.

ООО «Фонд развития эффективной медицины» - невыполнение программы производственного контроля, нет конкретной схемы по обращению с медицинскими отходами, недостаточно организовано проведение дератизационных работ в помещениях, не соблюдается дезинфекционно-стерилизационный режим в кабинетах.

ООО «Дарстом» - не соблюдается дезинфекционно-стерилизационный режим, не выполнена программа производственного контроля, нет контроля за иммунизацией сотрудников.

ООО «Стоматологическая клиника «Улыбка» - не откорректирована схема обращения с медицинскими отходами, не соблюдается дезинфекционно-стерилизационный режим, а также требования по защите персонала при работе на рентгенеологическом оборудовании по оформлению документации.

ИСТОЧНИК KP.RU