В каких домах Тулы будут проверять газ

СЕГОДНЯ 11:41 2019-07-31T11:41:11+03:00

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В связи с проведением работ по техническому обслуживанию газового оборудования и проверки газогерметичности в многоквартирных домах в Туле. Техническое обслуживание будет проводиться 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 22, 23, 26 и 28 августа с 12:00 до 20:00. Временной интервал приостановки газа будет зависеть напрямую от обеспечения доступа газовикам в квартиры для проверки оборудования. Если по какой-либо причине жители не могут присутствовать дома в день осмотра газоприборов, то просьба заранее обратиться в отдел по работе с клиентами или сделать заявку на сайте «Тулагоргаза».

Полный график плановых отключений газа:

5 августа

- ул. Н. Руднева, д.30.

- ул. Ю. Фучика, д.20, корп. 3, подъезд № 3.

6 августа

- ул. Станиславского, д.20а.

- 18-й проезд Мясново, д.83а.

- ул. Серебровская, д.18.

- ул. Ю. Фучика, д.20, корп. 3, подъезд № 4.

7 августа

- ул. 1-я Зеркальная, д.4.

8 августа

- ул. Академика Павлова, д.1б.

- ул. Сойфера, д.3.

- ул. Седова, д.10/1; ул. Прокудина, д.1/10.

- ул. 1-я Зеркальная, д.6/21; ул. Джамбула, д.21/6.

12 августа

- ул. Сойфера, д.7.

13 августа

- ул. Вознесенского, д.1.

- Красноармейский пр., д.28.

- ул. Староникитская, д.90, подъезд № 1.

14 августа

- ул. Первомайская, д.10.

- ул. Сойфера, д.29.

- ул. Седова, д.35.

- ул. Староникитская, д.90, подъезд № 2.

15 августа

- ул. Мезенцева, д.38.

- ул. Седова, д.35б.

19 августа

- ул. Макаренко, д.1а, подъезд № 1.

- ул. Токарева, д.59, подъезды №№ 1, 2.

20 августа

- ул. Сойфера, д.31.

- ул. Седова, д.8.

- ул. Макаренко, д.1а, подъезд № 2.

22 августа

- ул. Ползунова, д.22а.

- ул. Железнодорожная, д.34, подъезд № 1.

23 августа

- ул. Фрунзе, д.14, подъезд № 2.

26 августа

- ул. Железнодорожная, д.34, подъезд № 2.

28 августа

- ул. Железнодорожная, д.34, подъезд № 3.

ИСТОЧНИК KP.RU