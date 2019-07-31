В каких домах Тулы будут проверять газ
В связи с проведением работ по техническому обслуживанию газового оборудования и проверки газогерметичности в многоквартирных домах в Туле. Техническое обслуживание будет проводиться 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 22, 23, 26 и 28 августа с 12:00 до 20:00. Временной интервал приостановки газа будет зависеть напрямую от обеспечения доступа газовикам в квартиры для проверки оборудования. Если по какой-либо причине жители не могут присутствовать дома в день осмотра газоприборов, то просьба заранее обратиться в отдел по работе с клиентами или сделать заявку на сайте «Тулагоргаза».
Полный график плановых отключений газа:
5 августа
- ул. Н. Руднева, д.30.
- ул. Ю. Фучика, д.20, корп. 3, подъезд № 3.
6 августа
- ул. Станиславского, д.20а.
- 18-й проезд Мясново, д.83а.
- ул. Серебровская, д.18.
- ул. Ю. Фучика, д.20, корп. 3, подъезд № 4.
7 августа
- ул. 1-я Зеркальная, д.4.
8 августа
- ул. Академика Павлова, д.1б.
- ул. Сойфера, д.3.
- ул. Седова, д.10/1; ул. Прокудина, д.1/10.
- ул. 1-я Зеркальная, д.6/21; ул. Джамбула, д.21/6.
12 августа
- ул. Сойфера, д.7.
13 августа
- ул. Вознесенского, д.1.
- Красноармейский пр., д.28.
- ул. Староникитская, д.90, подъезд № 1.
14 августа
- ул. Первомайская, д.10.
- ул. Сойфера, д.29.
- ул. Седова, д.35.
- ул. Староникитская, д.90, подъезд № 2.
15 августа
- ул. Мезенцева, д.38.
- ул. Седова, д.35б.
19 августа
- ул. Макаренко, д.1а, подъезд № 1.
- ул. Токарева, д.59, подъезды №№ 1, 2.
20 августа
- ул. Сойфера, д.31.
- ул. Седова, д.8.
- ул. Макаренко, д.1а, подъезд № 2.
22 августа
- ул. Ползунова, д.22а.
- ул. Железнодорожная, д.34, подъезд № 1.
23 августа
- ул. Фрунзе, д.14, подъезд № 2.
26 августа
- ул. Железнодорожная, д.34, подъезд № 2.
28 августа
- ул. Железнодорожная, д.34, подъезд № 3.
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