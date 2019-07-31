За сутки в Туле произошло 22 ДТП: пострадали четыре человека
Всего в ЕДДС города поступило 649 обращений жителей
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За минувшие сутки в Туле произошло 22 ДТП. В них пострадали четыре человека, погибших нет.
Аварийных отключений по холодному водоснабжению, газо- и электроснабжению зафиксировано не было.
Всего в ЕДДС города поступило 649 обращений жителей. Служба спасения выезжала на вызовы 5 раз.
Отметим, что за прошлую неделю, с 22 по 29 июля, произошло 4 пожара, 155 ДТП. В них пострадали 17 человек, еще 1 погиб.
ИСТОЧНИК KP.RU