За сутки в Туле произошло 22 ДТП: пострадали четыре человека

СЕГОДНЯ 11:25 2019-07-31T11:25:37+03:00

Всего в ЕДДС города поступило 649 обращений жителей

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За минувшие сутки в Туле произошло 22 ДТП. В них пострадали четыре человека, погибших нет.

Аварийных отключений по холодному водоснабжению, газо- и электроснабжению зафиксировано не было.

Всего в ЕДДС города поступило 649 обращений жителей. Служба спасения выезжала на вызовы 5 раз.

Отметим, что за прошлую неделю, с 22 по 29 июля, произошло 4 пожара, 155 ДТП. В них пострадали 17 человек, еще 1 погиб.

ИСТОЧНИК KP.RU