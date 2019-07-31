СЕГОДНЯ 11:00 2019-07-31T11:14:41+03:00

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Житель Тульской области выплатил более 1 млн рублей после ареста квартиры. Мужчина накопил крупную задолженность по кредитным платежам. Однако платить по счетам не спешил.

Судебный пристав-исполнитель направил ему извещение о вызове на прием, но должник не явился. Осуществлялись неоднократные выходы по месту жительства должника, но застать его так и не удалось. В результате под арестом оказалась квартира должника.

Узнав о примененных мерах, мужчина в кратчайшие сроки явился в отдел судебных приставов и погасил задолженность по кредиту в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU