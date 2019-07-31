2019-07-31T10:55:24+03:00
Общество

В Тульской области отметят День железнодорожника

Празднования продлятся с 31 июля по 4 августа
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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В этом году Московская железная дорога празднует 60-летие. В честь этого события уже сегодня, 31 июля, на станции Тарусская в Заокском районе в 15.30 откроется тематическая передвижная выставка учеников Тульской детской художественной школы. А для горожан и пассажиров будет организована музыкальная программа.

Завтра, 1 августа, в 16:00 в Богородицке будет организовано возложение цветов к памятнику Алексея Бобринского — третьего министра путей сообщения России. Место — историко-культурный комплекс на станции Жданка.

3 августа в Центральном парке Тулы в 11 часов пройдет семейно-спортивный праздник, в 18:00 у главной сцены парка ожидается выступление творческих коллективов.

4 августа, в последний день празднования, в г. Узловая в Парке культуры железнодорожников в 16:00 будет представлена музыкальная программа и спортивные развлечения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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