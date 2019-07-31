2019-07-31T10:38:13+03:00
Происшествия

В Тульской области иномарка въехала в дерево: пострадал трехлетний ребенок

Детское удерживающее устройство не было пристегнуто ремнем безопасности
Мария ВЛАСОВА
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Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской областиФото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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30 июля в 11.30 на 9 км дороги «Липки – Бородинский – Б. Калмыки» Киреевского района произошло ДТП. 29-летний мужчина на автомобиле «Volkswagen Golf» въехал в дерево.

В результате ДТП пострадал ребенок. Трехлетний мальчик получил травмы и после оказания медицинской помощи был отпущен.

В момент происшествия ребенок находился на заднем пассажирском сидении в детском удерживающем устройстве. Оно не было пристегнуто ремнем безопасности, системой ISO Fix не оборудовано.

ИСТОЧНИК KP.RU

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