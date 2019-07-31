В Тульской области иномарка въехала в дерево: пострадал трехлетний ребенок
Детское удерживающее устройство не было пристегнуто ремнем безопасности
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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30 июля в 11.30 на 9 км дороги «Липки – Бородинский – Б. Калмыки» Киреевского района произошло ДТП. 29-летний мужчина на автомобиле «Volkswagen Golf» въехал в дерево.
В результате ДТП пострадал ребенок. Трехлетний мальчик получил травмы и после оказания медицинской помощи был отпущен.
В момент происшествия ребенок находился на заднем пассажирском сидении в детском удерживающем устройстве. Оно не было пристегнуто ремнем безопасности, системой ISO Fix не оборудовано.
ИСТОЧНИК KP.RU