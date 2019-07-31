В Тульской области водитель сбил сотрудника полиции

СЕГОДНЯ 10:27 2019-07-31T10:27:07+03:00

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21-летний житель Богородицка, будучи за рулем автомобиля, наехал на сотрудника ОМВД. Происшествие случилось на повороте с автодороги Киреевск-Слободка в направлении поселка Прогресс Киреевского района. В 150 метрах от дорожного знака водитель специально совершил наезд левой частью автомобиля на сотрудника полиции, исполнявшего свои должностные обязанности.

На злоумышленника заведено уголовное дело по статье «Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей». В данный момент оно передано для рассмотрения в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU