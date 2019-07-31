2019-07-31T10:07:05+03:00
Происшествия

В Туле двое мужчин ограбили магазин

В данный момент преступники задержаны, на них возбуждено уголовное дело
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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Ночью в Советском районе Тулы двое мужчин проникли в один из магазинов, из которого украли деньги и сигареты. Общая сумма похищенного составила 163 тысячи рублей. Ворами оказались двое ранее судимых жителей Дубенского района. Предположительно, они специально выбрали именно этот магазин и хорошо подготовились к краже. Неработающие 42-летний подозреваемый и 28-летний подельник задержаны полицией. Сейчас на них возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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